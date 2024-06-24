Honor представила смартфон Play 60 Plus за 200 долларов

Сегодня, как и ожидали инсайдеры, компания Honor официально представила смартфон Play 60 Plus, который в этот же день поступил в официальную продажу — правда, пока что только для рынка Китая. Данный смартфон среднего класса оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и огромной батареей ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Да, ранее поставщики секретной информации уже сообщали о том, что грядущий гаджет Honor Play 60 Plus получит 6,77-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, но тогда это казалось сказкой, потому что такого рода дисплеи обычно ставят на куда более дорогие смартфоны. Яркость экрана достигает пикового значения в 850 нит и может снижаться до 2 нит, чтобы защитить глаза в условиях низкой освещённости, но только в автоматическом режиме, естественно.

Дополнительно смартфон оснащён основной камерой на 50 Мп с диафрагмой F/1.8 и сенсором глубины на 2 Мп. На фронтальной стороне расположена камера на 5 Мп, встроенная в отверстие в экране (этим уже, конечно, никого не удивишь). На стороне программного обеспечения установлена прошивка MagicOS 8.0 на базе операционной системы Android 14. И, что довольно приятно, устройство имеет рейтинг защиты IP64 и боковой сканер отпечатков пальцев. Стоит данный смартфон всего 205 долларов, но только для жителей Китая, так как за пределами страны пока что продажи не планируются. Но, возможно, стоит просто подождать.