Honor представила смартфон X6b

Совершенно новое бюджетное устройство серии X от компании Honor с сегодняшнего дня официально доступно для предварительного заказа . И, если верить информации с официального сайта, данный смартфон привлекает внимание своим ярким дизайном и достаточно неплохими характеристиками (особенно если учитывать, что это действительно доступное устройство). Например, новый Honor X6b оснащён 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, что уже само по себе достаточно неплохо, тем более для смартфона начального уровня — обычно такие модели получают более простые дисплеи. Также в устройстве реализована функция Magic Capsule от Honor, которая расширяет системные возможности и реализует некоторые приложения вокруг каплевидного выреза для 5-мегапиксельной фронтальной камеры в формате некого виджета.

Внутри устройства установлен процессор MediaTek Helio G85, который работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. На тыльной панели расположена 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8 и 2-мегапиксельный датчик глубины, а оставшиеся два выреза предназначены для светодиодной вспышки и декоративной наклейки (для симметрии). Программное обеспечение представлено фирменной прошивкой MagicOS 8.0 на базе операционной системы Android 14, а аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. Цену пока что не называют, но устройство явно будет доступным.
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