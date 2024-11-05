Honor представила смартфон X9c

В прошлом году компания Honor представила смартфон под названием X9b, а теперь компания выпускает улучшенную версию этого гаджета под названием Honor X9c. Примечательно, что этот смартфон рекламируется как самый прочный смартфон Honor, плюс он оснащён более ёмким аккумулятором по сравнению с предыдущей версией, хотя некоторые характеристики остались неизменными. Например, Honor X9c может похвастаться защитой от падения с высоты 2 метра и занимает первое место в рейтинге надёжности SGS. Корпус смартфона устойчив к царапинам, что было проверено 3000-кратным натиранием стальной мочалкой, а ещё гаджет работает даже при экстремальных температурах от -30 °C до +55 °C. Уровень защиты смартфона IP65M указывает на полную защиту от водяных струй, так что переживать о том, что смартфон промокнет, не придётся.

Аккумулятор гаджета также был улучшен — теперь его ёмкость составляет 6600 мАч, что на 800 мАч больше, чем у X9b, а зарядку улучшили до 66 Вт (ранее было всего 35 Вт). Остальные характеристики X9c очень похожи на параметры X9b — смартфон оснащён 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 1224x2700 пикселей, поддержкой 10-битного отображения цветов и яркостью до 4000 нит. На тыльной панели установлена камера на 108 Мп, а работает гаджет на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1 от компании Qualcomm. Отличное устройство на самом деле, особенно если пользователю нужно получить наиболее внушительную производительность в защищённом корпусе.
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