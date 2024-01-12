Honor представила смартфоны Magic6 и Magic6 Pro

Сегодня компания Honor официально представила свои флагманские смартфоны нового поколения Honor Magic6 и Magic6 Pro. Эти гаджеты оснащены флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, яркими LTPO OLED-дисплеями и передовыми тройными камерами (с основным 180-мегапиксельным «перископом» (телеобъектив) в модели Pro). Стоит отметить, что Magic6 и Magic6 Pro оборудованы изогнутыми LTPO AMOLED-экранами с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1264x2800 пикселей, которые могут похвастаться переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Honor также заявила пиковую яркость в 1800 нит в автоматическом режиме и впечатляющую локальную пиковую яркость вплоть до 5000 нит для HDR-контента.

Сзади у гаджетов находится переработанный островок камер с 50-мегапиксельной основной камерой с переменной диафрагмой f/1.4-f/2.0 на Mgic6 Pro и 50-мегапиксельной камерой f/1.9 на Magic6. В модели без индекса Pro также установлена 32-мегапиксельный телеобъектив с оптическим увеличением до 2,5x и цифровым увеличением до 50x, а также 50-мегапиксельная широкоугольная камера. Оба смартфона поставляются с новой версией MagicOS 8.0 на базе Android 14 и потенциальный покупатель может выбрать от 12 до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти в модели Pro. При этом оба смартфона выглядят крайне привлекательно, обладают внушительным перечнем мелких преимуществ и стоят относительно недорого в сравнении с более именитыми брендами вроде Apple или Samsung.
HONOR Magic 6 получит множество функций на базе ИИ…
Как и предвещали многие аналитики мобильного рынка, крупные производители смартфонов в ближайшем будущем …
Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked 2024…
Сегодня компания Samsung официально объявила о фирменном мероприятии Galaxy Unpacked 2024, где, как ожида…
Объявлена дата выхода смартфона Redmi K70 …
Компания Xiaomi объявила, что презентация линейки смартфонов Redmi K70 состоится 29 ноября. Китайский про…
Vivo X100 Pro показали в оранжевой расцветке …
В сети появилось качественное изображение флагманского камерофона Vivo X100 Pro в оранжевой расцветке. По…
Опубликованы примеры фото с Redmi K70 Pro…
Компания Redmi опубликовала несколько фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Redmi K70 Pro. С…
Poco X6 Pro засветился в базе данных FCC…
В базе данных американского регулятора FCC появились сведения о смартфоне Poco X6 Pro, который еще не был…
OPPO Find X7 Pro+ может получить два перископных модуля …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания OPPO тестирует смартфон серии Find X7 P…
Vivo X100 стал рекордсменом в AnTuTu…
Компания Vivo опубликовала официальное изображение флагманского смартфона Vivo X100 Pro, официальный рели…
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor