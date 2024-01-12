Honor представила смартфоны Magic6 и Magic6 Pro

Сзади у гаджетов находится переработанный островок камер с 50-мегапиксельной основной камерой с переменной диафрагмой f/1.4-f/2.0 на Mgic6 Pro и 50-мегапиксельной камерой f/1.9 на Magic6. В модели без индекса Pro также установлена 32-мегапиксельный телеобъектив с оптическим увеличением до 2,5x и цифровым увеличением до 50x, а также 50-мегапиксельная широкоугольная камера. Оба смартфона поставляются с новой версией MagicOS 8.0 на базе Android 14 и потенциальный покупатель может выбрать от 12 до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти в модели Pro. При этом оба смартфона выглядят крайне привлекательно, обладают внушительным перечнем мелких преимуществ и стоят относительно недорого в сравнении с более именитыми брендами вроде Apple или Samsung.