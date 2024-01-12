Honor представила смартфоны Magic6 и Magic6 Pro

Сегодня компания Honor официально представила свои флагманские смартфоны нового поколения Honor Magic6 и Magic6 Pro. Эти гаджеты оснащены флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, яркими LTPO OLED-дисплеями и передовыми тройными камерами (с основным 180-мегапиксельным «перископом» (телеобъектив) в модели Pro). Стоит отметить, что Magic6 и Magic6 Pro оборудованы изогнутыми LTPO AMOLED-экранами с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1264x2800 пикселей, которые могут похвастаться переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Honor также заявила пиковую яркость в 1800 нит в автоматическом режиме и впечатляющую локальную пиковую яркость вплоть до 5000 нит для HDR-контента.

Сзади у гаджетов находится переработанный островок камер с 50-мегапиксельной основной камерой с переменной диафрагмой f/1.4-f/2.0 на Mgic6 Pro и 50-мегапиксельной камерой f/1.9 на Magic6. В модели без индекса Pro также установлена 32-мегапиксельный телеобъектив с оптическим увеличением до 2,5x и цифровым увеличением до 50x, а также 50-мегапиксельная широкоугольная камера. Оба смартфона поставляются с новой версией MagicOS 8.0 на базе Android 14 и потенциальный покупатель может выбрать от 12 до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти в модели Pro. При этом оба смартфона выглядят крайне привлекательно, обладают внушительным перечнем мелких преимуществ и стоят относительно недорого в сравнении с более именитыми брендами вроде Apple или Samsung.