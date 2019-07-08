Honor решили проблемы с поставками Honor 20 Pro

Дебютировавший в июне этого года Honor 20 Pro должен был стать одним из самых популярных смартфонов этого года. В рейтинге камерофонов DxOMark аппарат занял второе место, а чуть позже стал самым продаваемый смартфоном в своей ценовой категории. Однако ситуацию омрачили проблемы с поставками устройства, вызванные торговой войны между США и Китаем. Сегодня вице-президент Honor Сюн Цзюньминь заявил, что все проблемы решены и последующие заказы будут доставляться по плану.

Напомним, что Honor 20 Pro оснащается топовым чипсетом Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и обьектива с диафрагмой F/1,4, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, телеофото-модулем на 8 Мп и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и предустановленной операционной системой Android 9 Pie.