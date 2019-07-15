Honor тестирует Android 9.0 Pie на Honor Note 10

Сетевые источники сообщают о том, что компания Honor начала тестирование прошивки EMUI 9.1 на базе Android 9.0 Pie для смартфона Honor Note 10. Напомним, что этот планшетофон вышел около года назад с предустановленной ОС Android 8.1 и фирменной оболочкой EMUI 8.2. Из нововведений отмечается редактор видео с функциями AI, новое приложение для обмена текстовыми сообщениями, обновленный интерфейс и голосовой помощник, а также технология GPU Turbo третьего поколения. Дата выхода финальной версии пока не сообщается.

Напомним, что смартфон оснащается 6,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2220 пикселей и поддержкой HDR10, фирменным чипсетом Kirin 970, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержкой ускорения процессора и графики CPU Turbo и GPU Turbo, режимом Double Turbo с отдельной аппаратной кнопкой для его запуска, двойной основной камерой на 24 и 16 Мп с функциями ИИ, фронтальной камерой на 13 Мп, системой жидкостного охлаждения THE NINE с восемью уровнями теплоотвода, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, NFC и портом USB Type-C.