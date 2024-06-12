Honor выпустила смартфоны 200 Pro и 200 на международную арену

Сегодня компания Honor официально объявила о релизе смартфонов Honor 200 Pro и Honor 200 на международные рынки. Оба смартфона уже доступны для предзаказа, а сами продажи начнутся 26 июня. Соответственно, данные смартфоны присоединились к более доступной модели Honor 200 Lite, которая вышла на глобальный рынок в апреле текущего года. Стоит отметить, что смартфон Honor 200 Pro является флагманом этой линейки — он оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1224x2700 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Также гаджет получил процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, выполненный по 4-нм техпроцессу, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 66 Вт.

Также доступна обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт, которая пригодится для подзарядки аксессуаров или другого смартфона. Особое внимание в рамках анонса было уделено камерам Honor 200 Pro. Устройство оснащено тремя 50-мегапиксельными модулями — широкоугольной камерой, телеобъективом и фронтальной камерами, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом. Фронтальная камера на 50 Мп с диафрагмой f/2.1 имеет дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины с диафрагмой f/2.4. Кроме того, Honor сотрудничает с известной французской фотостудией Harcourt для настройки камер Honor 200 Pro, чтобы смартфон снимал с максимально высоким качеством.
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