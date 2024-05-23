Honor выпустит Magic OS 8.0 на ряд устройств

Сегодня китайская компания Honor официально объявила дату запуска смартфона Honor 200 и представила свою новую 4-слойную ИИ-архитектуру, хотя на самом деле не сказать, что это было нечто действительно новое. Кроме того, на сцене в рамках мероприятия VivaTech генеральный директор Джордж Чжао сделал ещё одно важное заявление смартфоны серии Honor 90 и Honor Magic V2 получат обновление до Magic OS 8.0 уже в этом месяце. Стоит напомнить, что до конца месяца осталось менее 10 дней, что означает, что обновления программного обеспечения должны начать поступать на устройства в ближайшее время. Собственно, флагманы серии Magic5 Pro уже начали получать обновление ранее в этом году.

Нужно понимать, что фирменная прошивка MagicOS 8.0 основана на Android 14 и поддерживает различные ИИ-функции, реализованные на базе MagicLM — большой языковой моделью Honor для генеративного искусственного интеллекта. В рамках данного обновления пользователи также получают функцию Magic Portal, предлагающую контекстные приложения и сервисы через рекомендации. Западным журналистам уже удалось протестировать данную версию прошивки и они оказались очень довольны — смартфоны на базе MagicOS 8.0 позволяют очень быстро искать информацию и объекты в интернете, есть множество функций, нацеленных на генерацию контента или передачу контента из приложения в приложение. Довольно интересное решение, на которое точно стоит посмотреть — особенно если у вас такая возможность имеется.