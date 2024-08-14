Honor выпустит систему управления смартфоном глазами на глобальный рынок

В феврале текущего года инженер китайской компании Honor официально продемонстрировал работу функции отслеживания взгляда пользователя, которая работает на основе искусственного интеллекта в смартфоне Honor Magic6 Pro. Эту технологию можно использовать для запуска и остановки двигателя автомобиля, а также для принудительного передвижения автомобиля вперёд и назад. Естественно, это можно реализовать далеко не со всеми транспортными средствами, потому что подобного рода трюк поддерживаются исключительно электромобилями, да и то не всеми. Кроме того, основная проблема заключалась в том, что эта технология была доступна только в Китае, так что испытать её за пределами страны было невозможно. Но есть хорошие новости — уже в конце этого месяца начнётся ее глобальное развёртывание данного нововведения по всему миру.

Да, компания Honor официально объявила о том, что функция отслеживания взгляда пользователя будет глобально запущена уже 27 августа и будет доступна в MagicOS 8.0 на всех устройствах, включая флагманский смартфон Magic6 Pro. Теперь при помощи взгляда можно будет открывать уведомления и приложения, выполнять множество простых действий и не только. Конечно, в данном случае сложно понять точность работы технологии, потому что ранее она была доступна только в Китае и полноценных обзоров по сей день не поступало. Вероятно, компания оптимизировала работу системы и теперь готова запускать её в полноценный релиз для всех желающих.