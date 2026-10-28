Huawei Enjoy 100 Pro Max оценили в 300 долларов

Компания Huawei выпустила на китайский рынок смартфон Enjoy 100 Pro Max, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 8800 мАч. Новинка также получила 6,84-дюймовый LTPS OLED-экран с разрешением 1,5K+ и пиковой яркостью 8000 нит, однокристальные системы Kirin 8020 и Kirin 8020A в зависимости от версии, 6 или 8 ГБ оперативной и 128, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти, основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика оптического сенсора 1/1,56 дюйма с раскладкой пикселей RYYB, селфи-камеру разрешением 8 Мп, поддержку Wi-Fi 7 и двустороннего обмена сообщениями через спутники BeiDou. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 300, 360 и 435 долларов соответственно.

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