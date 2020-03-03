Huawei Enjoy 10e с батареей на 5000 мАч и реверсивной зарядкой

Компания Huawei представила новый бюджетный смартфон под названием Huawei Enjoy 10e.

Смартфон Huawei Enjoy 10e получил 6.3 дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением экрана HD+ и каплевидный вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры.

За производительность смартфона отвечает процессор Helio P35 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт. Также смартфон получил поддержку обратной проводной зарядки.

На задней части корпуса расположилась основная камера с двумя модулями: 13 Мп главный модуль и 2 мегапиксельный датчик глубины. Также смартфон получил поддержку Bluetooth 5.0, 3,5 мм разъем для наушников и операционная система Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.

На выбор есть три расцветки корпуса: белый, черный и зеленый. Смартфон Huawei Enjoy 10e продается за 143 доллара с версий 4/64 и за 171 долларов с версий 6/128 ГБ.