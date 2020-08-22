Huawei Enjoy 20 Plus будет похож Mate 30. Рендер

В базе данных China Telecom обнаружились сведения о смартфоне Huawei Enjoy 20 Plus 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,63-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, выдвижную фронтальную камеру на 16-Мп, тройную основную камеру с модулями на 48-Мп, 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерный чипсет Mediatek Dimensity с поддержкой 5G, аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, поддержку быстрой зарядки на 40-Вт и сканер отпечатков пальцев на правой грани.

Согласно данным China Telecom, версия с 6 ГБ оперативной и 64-ГБ встроенной памяти будет стоить 275 долларов, 6/128 ГБ – 330 долларов, а 8/128 ГБ – 360 долларов. Аппарат можно будет купить в чёрной, зелёной, белой или голубой расцветках уже 3 сентября. Кстати, судя по самому свежему рендеру, дизайн задней панели устройства, будет списан с флагманского Huawei Mate 30.
Комментарии и отзывы Huawei Enjoy 20 Plus
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