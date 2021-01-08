Huawei Enjoy 20 SE уже доступен для предзаказа

Компания Huawei начала принимать предзаказы на смартфон Huawei Enjoy 20 SE, который был представлен 23 декабря. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в Китае в 200 долларов, а вариант на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – в 230 долларов. Розничные продажи начнутся 15 января.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,67-дюймовым экраном с разрешением 1080:2400 пикселей и соотношением сторон 20:9, врезанной в дисплей фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Dimensity 700 5G, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев.
Комментарии и отзывы Huawei Enjoy 20 SE
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