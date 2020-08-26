Huawei Enjoy 20 слили в сеть

Мы уже давно привыкли к тому, что крупные производители смартфонов не могут сохранить свои новинки в секрете, так как практически всегда в сеть попадают фотографии новых устройств еще до официального анонса. Так произошло и со смартфоном Huawei Enjoy 20, который слили в сеть задолго до того, как гаджет официально представили общественности. Устройство получило достаточно интересный дизайн корпуса, плюс производитель решил начинить свой гаджет достаточно производительной аппаратной составляющей. В итоге устройство получилось действительно крутым, особенно если учитывать, что компания явно будет продавать гаджет за вполне разумные деньги. Вопрос только в стоимости для нашего рынка и наличии фирменных сервисов компании Google.