Huawei Enjoy 20e оценен в 115 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 20e, который получил две версии с разными процессорами и операционными системами. Вариант на фирменной платформе HiSilicon Kirin 710A получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти и фирменную HarmonyOS 2. Версия на восьмиядерном чипсете MediaTek Helio P35 оснащается предустановленной оболочкой EMUI 10 и 4 ГБ ОЗУ.

Новинку также оснастили дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешение HD+ и селфи-камерой на 8 Мп. Версия на Helio P35 и с 64 ГБ памяти оценена в 115, а со 128 ГБ – в 185 долларов. Цена варианта на Kirin 710A пока не раскрывается.