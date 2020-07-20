Huawei Enjoy 20s получит новую камеру

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Huawei Enjoy 20s, который вроде как в ближайшем будущем должны отправить в продажу. К сожалению, пока что детальной информации о гаджете нет, так что стоит подождать, пока компания его решит отправить в полноценный релиз. Но уже сейчас инсайдер уверяет в том, что компания Huawei активно работает над внедрением передовых технологий, среди которых отмечена камера с разрешением 64 мегапикселя. Этого будет предостаточно для того, чтобы пользователь мог с комфортом делать снимки в высоком разрешении и даже не думал о том, что кадр получился слишком низкого качества. Ожидаем релиз гаджета и тогда можно будет говорить о Huawei Enjoy 20s более детально. Пока что это домыслы.

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