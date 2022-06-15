Huawei Enjoy 50 Pro получит дизайн в стиле Mate 40

Китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Huawei Enjoy 50 Pro, который еще не был представлен официально. Самое интересное в грядущей новинке, это дизайн, который будет унаследован от флагмана Huawei Mate 40. Что до технических характеристик, Enjoy 50 Pro получит тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, неназванная однокристальная систему с тактовой частотой до 2,4 ГГц, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и предустановленную фирменную операционную систему HarmonyOS. Официальный релиз смартфона ожидается в июле.

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