Huawei Enjoy 50 получит батарею на 6000 мАч

Сетевые источники поделились фотографиями и подробностями о смартфоне Huawei Enjoy 50, главной особенностью которого станет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Устройство также сможет похвастаться поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, 6,75-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом для селфи-камеры, 256 ГБ встроенной памяти, фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0, тройной основной камерой и фирменной восьмиядерной платформой Kirin 710, которой скоро исполнится четыре года.

В октябре прошлого года была представлена модель Enjoy 20e, которая получила две версии с разными процессорами и операционными системами: с HiSilicon Kirin 710A и HarmonyOS 2, а также MediaTek Helio P35 и EMUI 10.