Huawei Enjoy 60 получил батарею на 6000 мАч

Компания Huawei представила смартфон Enjoy 60, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой 22,5-Вт зарядки. Новинку также оснастили однокристальной системой Huawei Kirin 710A, 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 60 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, корпусом толщиной 8,98 мм, массой 199 граммов, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной ОС HarmonyOS 3.0. Смартфон появится в китайской продаже 24 марта по цене в 190 и 220 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ флеш-памяти соответственно.