Huawei Enjoy 60X c АКБ на 6000 мАч показали на пресс-рендере

В сети появились подробности и первое официальное изображение смартфона Huawei Enjoy 60X, главной особенностью которого станет аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мАч. Устройству также прочат наличие фирменной однокристальной системы Kirin 710 (8 ядер и 12-нанометровый техпроцесс), выпущенной еще в 2018 году, 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС HarmonyOS 3.0, 6,95-дюймового дисплея с большим вырезом для 8-Мп фронтальной камеры и сдвоенной тыльной камеры с датчиками изображениями разрешением 50 Мп и 2 Мп. Официальная презентация Huawei Enjoy 60X запланирована на 17 апреля.