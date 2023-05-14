Huawei Enjoy 60X с 512 ГБ появился в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу топовую версию смартфона Enjoy 60X, который ранее был доступен в вариантах со 128 и 256 ГБ флеш-памяти. Цена новой версии составляет 330 долларов. Напомним, что смартфон оснащается аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 4G, фирменной ОС HarmonyOS 3 «из коробки», 8 ГБ оперативной памяти, 6,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2376:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, поддержкой NFC, стереодинамиками, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и функцией подзарядки других устройств.

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