Huawei Enjoy 70 Pro получил 40-Вт зарядку

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 70 Pro, которая оценена в 205 и 235 долларов за варианты с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2388 пикселей, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, боковым дактилоскопическим сенсором, разъемом USB Type-C, черной, белой и зеленой расцветками, а также предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.

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