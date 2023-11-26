Huawei Enjoy 70 получит очень старый процессор

В сети появились подробности о смартфоне Huawei Enjoy 70, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет основан на 14-нанометровой однокристальной системе Huawei Kirin 710A, выпущенный еще в 2020 году. При этом, данная SoC является клоном Kirin 710, вышедшего еще в 2018 году. Чипсет характеризуется четырьмя ядрами Cortex-A73 с тактовой частотой 2 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц и графическим адаптером Mali-G51 MP4. Процессор набирает в бенчмарке AnTuTu 10 примерно 230 тысяч баллов. Huawei Enjoy 70 также получит 6,75-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 8 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 6000 мАч и корпус массой 207 граммов.