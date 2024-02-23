Huawei Enjoy 70z получил батарею на 6000 мАч

Компания Huawei представила смартфон-долгожитель Huawei Enjoy 70z, который может похвастаться аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч. Новинка также характеризуется поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, 14-нанометровой однокристальной системой Kirin 710A, выпущенной еще в 2020 году, 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом и фирменной операционной системой HarmonyOS 4. Смартфон оценен на китайском рынке в 155 и 180 долларов за варианты с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.