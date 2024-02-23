Huawei Enjoy 70z получил батарею на 6000 мАч

Компания Huawei представила смартфон-долгожитель Huawei Enjoy 70z, который может похвастаться аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч. Новинка также характеризуется поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, 14-нанометровой однокристальной системой Kirin 710A, выпущенной еще в 2020 году, 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом и фирменной операционной системой HarmonyOS 4. Смартфон оценен на китайском рынке в 155 и 180 долларов за варианты с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Складной смартфон Huawei Pocket S2 показали на рендерах …
Китайские источники опубликовали первые изображениями компактного складного смартфона Huawei Pocket S2, к…
Nothing Phone 2a отправится в релиз совсем скоро…
Сегодня инсайдеры сообщили, что новый флагманский смартфон Nothing Phone 2a совсем скоро будет официально…
Honor выходит на IPO на фоне отличного роста продаж…
Стоит напомнить, что компания Honor начал свой собственный путь после отделения от Huawei в конце 2020 го…
Представлен невероятно мощный игровой смартфон Red Magic 9 P…
Сегодня компания Red Magic официально представила смартфоны Red Magic 9 Pro и Pro+, которые являются одни…
Apple создаёт собственные модемы 6G…
Некоторое время назад специалисты говорили о том, что компания Apple постепенно снижает свои инвестиции в…
Представлен смартфон Moto G24 Power…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G24 Power, которую можно назвать более пр…
Huawei готовит к релизу процессор Kirin 9000SL…
Сегодня западные инсайдеры поделились интересной информацией о том, что существует другая версия чипа Kir…
Опубликовано фотосравнение iQOO 12 Pro и iPhone 15 Pro…
В сети появились сравнительные фотографии, сделанные на телеобъективы смартфонов iQOO 12 Pro и iPhone 15 …
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor