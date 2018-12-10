Huawei Enjoy 9 без ценника

Китайские компании в последнее время стали выпускать очень много разнообразных устройств, в которых очень легко запутаться. Например, буквально недавно мы говорили о свежем релизе, как компания вдруг взяла и представила еще один продукт — Huawei Enjoy 9. Новинка выглядит довольно интересно, у нее есть качественная фронтальная камера и дизайн тоже неплохой, производительная начинка и так далее. Конечно, не обошлось без всеми любимого выреза в дисплее, который здесь выглядит вполне даже ничего. К сожалению, новинка интересная, но пока что без цены, а без этого параметра как-то оценивать продукт крайне трудно. Если за продукт попросят долларов 250, то это будет отличный вариант для приобретения, а вот долларов за 400 он уже мало кому будет интересен. Странно, что крупная компания выпускает анонс смартфона цены.