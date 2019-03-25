Huawei Enjoy 9S с тройной камерой оценен в $223

Компания Huawei представила в Китае смартфон Enjoy 9S, который по части характеристик ничем не отличается от выпущенного в Европе Huawei P Smart+ 2019. Напомним, что Huawei P Smart+ 2019 с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценен в Европе в 280 евро, а Enjoy 9S с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти стоит в Китае всего 223 доллара.

Аппарат оснащается 6,21 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает занимает 89% площади передней панели, фирменным чипсетом Kirin 710, тройной основной камерой с на 24 Мп, 16 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 3400 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 с фирменным интерфейсом EMUI 9.0. Старт продаж намечен на 2 апреля.