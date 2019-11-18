Huawei FreeBuds 3

2019-11-18, Автор - Ramil; Продукт - FreeBuds 3; [72]
Беспроводные наушники на сегодняшний день являются самым желанным аксессуаром для смартфона. Компания Huawei представила особый датчик голоса, благодаря этому компоненту FreeBuds 3 использует костные вибрации, для лучшего голосового сообщения. Наушники используют функцию активного шумоподавления, ее можно деактивировать вручную.

Когда наушники закрыты в чехле и вы получаете звонок, просто наденьте их и дважды нажмите на них, чтобы начать разговор. FreeBuds 3 можно использовать как со смартфонами Android, так и с iOS.

Комментарии и отзывы FreeBuds 3
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