Huawei FreeBuds Pro 3 Year of the Dragon Collector’s Edition появились в продаже

Напомним, что наушники оснащаются магнитной матрицей Хальбаха, соединенной с супермагнитным низкочастотным динамиком диаметром 11 мм с большим приводом, низкими частотами до 14 Гц и высокими 48 кГц», поддержкой фирменных технологий для улучшения качества звучания, поддержкой кодеков LDAC и L2HC 2.0 Hi-Res, управлением через сенсорные зоны, чувствительных к сдавливанию, одновременной синхронизацией с двумя устройствами, системой активного шумоподавления ANC 3.0, автономностью до шести с половиной часов от встроенных аккумуляторов и до тридцати одного часа с учетом зарядного кейса.