Huawei FreeBuds Pro 3 Year of the Dragon Collector’s Edition появились в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу специальную версию беспроводных наушников FreeBuds Pro 3, которые получили название Year of the Dragon Collector’s Edition. Их цена составляет 210 долларов.

Напомним, что наушники оснащаются магнитной матрицей Хальбаха, соединенной с супермагнитным низкочастотным динамиком диаметром 11 мм с большим приводом, низкими частотами до 14 Гц и высокими 48 кГц», поддержкой фирменных технологий для улучшения качества звучания, поддержкой кодеков LDAC и L2HC 2.0 Hi-Res, управлением через сенсорные зоны, чувствительных к сдавливанию, одновременной синхронизацией с двумя устройствами, системой активного шумоподавления ANC 3.0, автономностью до шести с половиной часов от встроенных аккумуляторов и до тридцати одного часа с учетом зарядного кейса.
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