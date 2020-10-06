Huawei HarmonyOS впервые появится в устройствах на базе Kirin 9000 5G

Huawei уже работает над внедрением своей проприетарной операционной системы HarmonyOS для своих смартфонов.

Ранее компания подтвердила, что смартфон поступит в продажу в 2021 году, а недавний отчет показал, что смартфоны с процессором от Kirin 9000 5G будут первыми, в которых будет реализована новая ОС.

Первой партией устройств, работающих под управлением HarmonyOS, будут смартфоны на базе Kirin 9000 5G. Кроме того, последующие партии будут включать телефоны с Kirin 990 5G , за которыми последуют 4G-вариант Kirin 990 и другие процессоры, такие как Kirin 985 , 980 , 820 , 810 и даже 710.

Серия смартфонов Huawei Mate 40 может стать первой линейкой, в которой будет установлена ​​проприетарная операционная система. Точно так же можно сказать и другие предположения: Huawei P40 Pro , возможно, станет вторым, получившим новую ОС, поскольку он также поддерживает чипсет Kirin 990 5G. К сожалению, это все еще неподтвержденный отчет, так что пока отнеситесь к нему с недоверием.