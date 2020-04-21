Huawei Honor 30 продается просто шикарно

Компания Huawei должна переживать не лучшие свои времена, так как санкции со стороны США запретили компании использовать американские технологии и сервисы. Под запрет попали и сервисы Google, без которых пользователи вроде как не горят желанием брать технику компании. С другой стороны, нужно понимать, что сами смартфоны и их параметры выглядят очень даже привлекательно. Например, Honor 30 в первую минуту после старта официальных продаж через интернет купили в количестве ста тысяч штук, принеся тем самым производителю 42 миллиона долларов прибыли. Весьма неплохо для смартфона от китайской компании, особенно если учитывать, что это лишь старт продаж и потом общее количество проданных смартфонов будет гораздо выше. Ждем?