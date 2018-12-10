Huawei Honor V20 с отверстием в дисплее

В сети появились первые изображения смартфона Huawei Honor V20, который должен отправиться в продажу в декабре этого года. Пока что говорить о характеристиках смартфона или его преимуществах проблематично, так как данные у инсайдеров сильно отличаются. Но, в сети появилась информация о дизайне гаджета — у него имеется вырез под камеру в правом верхнем углу. Именно вырез, а не вставка — камера расположена в самом дисплее и отнимает лишь немного площади. Очень интересно, что буквально неделю назад появилась информация о том, что компания Samsung планирует выпускать смартфоны с вырезом в дисплее, а тут уже и китайская компания подтянулась. Есть мнение, что это новый тренд на рынке смартфонов и он будет невероятно популярным ближайшее время. Посмотрим, как получится.