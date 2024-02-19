Huawei Kirin 9000S оказался сильно слабее конкурентов

Возвращение компании Huawei на рынок смартфонов с чипом Kirin 9000S в сети назвали настоящим чудом, но это не отменяет того факта, что этот процессор значительно медленнее конкурентов. Это было вполне ожидаемо, поскольку SMIC, партнёр Huawei по производству, в настоящее время ограничена массовым выпуском 7-нм пластин на устаревшем оборудовании DUV, что означает, что технологически производитель уступает Samsung и TSMC и, вероятно, будет отставать от них в долгосрочной перспективе. Однако эти ограничения не означают, что будущие чипы Kirin всё время будут существенно медленнее конкурентов. Например, известный инсайдер из Китая утверждает, что линейка Mate 70 будет построена на базе чипа, который быстрее Kirin 9000S, используемого в серии Mate 60, но пока что никаких конкретных данных о производительности не поступало.

Кроме того, нужно понимать, что компания Huawei не имеет выбора в вопросе производства чипов, потому что, согласно графикам производства, SMIC до сих пор ограничивается технологией 7 нм и сможет выпускать более производительные решения только в 2025 году. Впрочем, несмотря на переход с 7 нм на 5 нм, производительность нового процессора от китайской компании всё равно будет на уровне Snapdragon 8 Plus Gen 1, который на данный момент устарел на два поколения. С другой стороны, возможностей чипа всё равно будет достаточно, чтобы играть в игры, работать с софтом и заниматься другими полезными вещами. Флагманские чипы нужны далеко не всем.
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