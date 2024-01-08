Huawei Kirin 9006C оказался невероятно слабым процессором

Совсем недавно компания Huawei официально объявила о запуске процессора Kirin 9006C для ноутбуков семейства Qingyun L540 и Qingyun L420. К сожалению, как и в случае с Kirin 9000S и Kirin 9000SL, производительность в одноядерном и многоядерном режимах пока что не соответствуют предложениям конкурентов. Журналистам удалось протестировать несколько систем с процессором Kirin 9006C в Geekbench 6 — один из ноутбуков Qingyun L420 получил оценку 1 229 и 3 577 баллов соответственно, что является весьма разочаровывающим результатом, особенно учитывая, что чип задумывался для работы в ноутбуках, где требуются более высокие вычислительные возможности, чем в смартфонах.

Кроме того, в отличие от большинства ноутбуков, работающих на Windows 10 и Windows 11, ноутбуки Qingyun L540 и Qingyun L420 от Huawei работают на операционной системе под названием UnionTech OS Desktop 20 Pro. Эта операционная система может быть более легковесной по сравнению с Windows 10 или Windows 11, поэтому использование высокопроизводительного процессора не является обязательным. Однако, если Huawei получит возможность вернуться к платформе Microsoft, ей придётся разработать что-то более мощное. При сравнении Kirin 9006C с конкурентами оказалось, что его результаты в одноядерном и многоядерном режимах хуже, чем у Snapdragon 8cx Gen 3, чипа Qualcomm, который значительно уступает Apple M2. Так что пока что это очень слабое решение для сложных задач в самых разных сферах.