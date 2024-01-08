Huawei Kirin 9006C оказался невероятно слабым процессором

Кроме того, в отличие от большинства ноутбуков, работающих на Windows 10 и Windows 11, ноутбуки Qingyun L540 и Qingyun L420 от Huawei работают на операционной системе под названием UnionTech OS Desktop 20 Pro. Эта операционная система может быть более легковесной по сравнению с Windows 10 или Windows 11, поэтому использование высокопроизводительного процессора не является обязательным. Однако, если Huawei получит возможность вернуться к платформе Microsoft, ей придётся разработать что-то более мощное. При сравнении Kirin 9006C с конкурентами оказалось, что его результаты в одноядерном и многоядерном режимах хуже, чем у Snapdragon 8cx Gen 3, чипа Qualcomm, который значительно уступает Apple M2. Так что пока что это очень слабое решение для сложных задач в самых разных сферах.