Huawei Maimang 8 выглядит необычно

Официально представлен новый смартфон Huawei Maimang 8, который оборудован сразу тремя камерами, выглядит достаточно стильно и дает вам возможность посмотреть на смартфон среднего класса, который практически готов уделать флагманы при вполне разумной стоимости. Единственный минус новинки в том, что против Huawei сейчас ополчилась США и некоторые важные сервисы вскоре на смартфонах этой компании перестанут работать. Так что покупать смартфон прямо сейчас я бы не советовал, ведь в любой момент вы можете потерять доступ к Google Play, например, что очень критично для большинства пользователей. Подождем новостей от компании и потом уже можно будет говорить о возможностях продукта и его конкуренции с другими гаджетами на рынке.