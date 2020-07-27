Huawei Maimang 9 5G выйдет в Китае

Если вы внимательно следите за рынком смартфонов, то знаете, что компания Huawei сейчас переживает не лучшие времена, так как США запретила местным компаниям работать с китайскими компаниями. Итоговый результат довольно негативно ударил по Huawei, которая теперь вынуждена активнее работать над разработкой своих гаджетов. И первым результатом такой работы выступит новая модель Huawei Maimang 9 5G, которая будет представлена в Китае в самое ближайшее время. Смартфон получит поддержку сотовых сетей пятого поколения и мелкие доработки вроде улучшенной камеры. Про процессор информации нет, но мы уверены, что никакого серьезного прорыва не будет. Все же сейчас прироста в производительности практически нет на рынке смартфонов.

Комментарии и отзывы Huawei Maimang 9 5G
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