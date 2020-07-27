Huawei Maimang 9 получил 64-Мп камеру и поддержку 5G

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Maimang 9, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка также оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 2 Мп датчиком для глубины сцены, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и предустановленной операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1. Смартфон появится в продаже 7 августа по цене в 315 и 340 долларов.

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