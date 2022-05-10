Huawei Mate 10 получил стабильное обновление EMUI 12

Это оказалось неожиданным шагом со стороны производителя. В прошлом месяце Huawei начала тестирование EMUI 12 для Mate 10 Pro, а бета-тестирование Huawei Mate 10 вообще не проводилось. Стабильное обновление EMUI 12 для Huawei Mate 10 выпускается с номером сборки 12.0.0.223 (C432E2R1P1) и поставляется с огромным пакетом загрузки объемом 4,17 ГБ.
После установки EMUI 12 пользовательский интерфейс Huawei Mate 10 будет полностью переработан и улучшен по сравнению с предыдущей версией оболочки. Напомним, что EMUI 12 вдохновлен фирменной операционной системой Huawei — HarmonyOS, переняв от нее ряд особенностей и функций интерфейса. EMUI 12 включает в себя новый пользовательский интерфейс, улучшенную анимацию, инструмент регулировки толщины шрифта, отдельную панель управления с Huawei Device+, Huawei Share, MeeTime и многим другим.