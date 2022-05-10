Huawei Mate 10 получил стабильное обновление EMUI 12

Компания Huawei начала распространение на международном рынке стабильной версии фирменной оболочки EMUI 12 для своего смартфона Huawei Mate 10.

Это оказалось неожиданным шагом со стороны производителя. В прошлом месяце Huawei начала тестирование EMUI 12 для Mate 10 Pro, а бета-тестирование Huawei Mate 10 вообще не проводилось. Стабильное обновление EMUI 12 для Huawei Mate 10 выпускается с номером сборки 12.0.0.223 (C432E2R1P1) и поставляется с огромным пакетом загрузки объемом 4,17 ГБ.

После установки EMUI 12 пользовательский интерфейс Huawei Mate 10 будет полностью переработан и улучшен по сравнению с предыдущей версией оболочки. Напомним, что EMUI 12 вдохновлен фирменной операционной системой Huawei — HarmonyOS, переняв от нее ряд особенностей и функций интерфейса. EMUI 12 включает в себя новый пользовательский интерфейс, улучшенную анимацию, инструмент регулировки толщины шрифта, отдельную панель управления с Huawei Device+, Huawei Share, MeeTime и многим другим.