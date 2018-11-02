Huawei Mate 20 Pro получил новое обновление

Недавно вышедший в продажу флагманский смартфон Huawei Mate 20 Pro, уже получил первое обновление. Весит программное обеспечение 491 Мб и на данный момент доступно в Великобритании и в Южной Африке, а в скором времени его получат и другие страны.

Обновление получит новую версию оболочки EMUI 9.0.0.126. Программное обеспечение включит в себя исправление безопасности, размытость фона для видео во время съемок. В камере появятся новые фильтры и эффекты,а искусственный интеллект позволит настроить фокус для большей яркости.Для того чтобы проверить обновление на своем телефоне, необходимо перейти в Настройки> Система> Обновление системы и принудительно выполнить ручную проверку.