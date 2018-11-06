Huawei Mate 20 Pro получил защитный корпус для съемки под водой

Флагман Huawei Mate 20 Pro имеющий обычную защиту от воды и пыли, не сможет так просто снимать неподвижные снимки и видео под водой. Поэтому на китайском рынке появился новый девайс для смартфона под названием Diving Case.

Корпус позволит выдерживать давление до 5 метров в течение 1 часа, при этом его можно будет использовать в соленой воде. Благодаря выступающим сбоку кнопкам, он должен быть прост в использовании, в то время как камера сможет совершать интеллектуальную обработку изображений без искажений.

Стоимость корпуса составляет 86 долларов.