Huawei Mate 20 Pro с громадной диагональю

По интернету гуляет довольно интересная новость о том, что смартфон Huawei Mate 20 Pro должен получить диагональ дисплея 6,9 дюймов. Пока что это лишь слух и говорить с уверенностью нет смысла, но, с другой стороны, почему нет? На данный момент на рынке уже есть смартфоны с диагональю дисплея 6,2 дюйма — вполне рабочие и удобные аппараты, которые можно носить, играть, смотреть фильмы. От того, что диагональ увеличат на 0,7 дюйма ничего особо не поменяется, зато у вас будет еще больше комфорта и удобства в работе и развлечениях. Вообщем, говорить про увеличение диагонали как о чем-то страшном на сегодняшний день как-то весьма глупо, ведь смартфоны давно перестали быть устройствами лишь для звонков. Сейчас это полноценный девайс для множества задач, так что и диагональ должна быть приличная.