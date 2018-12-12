Huawei Mate 20 Pro возглавил рейтинг AnTuTu

2018-12-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Mate 20 Pro; [103]
Компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных Android-смартфонов за ноябрь, и три первых места предсказуемо заняли смартфоны серии Huawei Mate 20 на 7-нанометровой SoC Kirin 980. Huawei Mate 20 Pro набрал 305 437 баллов, Huawei Mate 20 – 304 306 баллов, а Huawei Mate 20 X – 301 661 балл. Замыкают пятерку флагманы ASUS ROG Phone и OnePlus 6T, которые построены на восьмиядерном процессоре Snapdragon 845.

Напомним, что главной особенностью Mate 20 и Mate 20 Pro стала тройная камера Leica. Речь идет о широкоугольном модуле на 40 Мп, ультраширокоугольном на 20 Мп и телефото-модуле на 8 Мп в случае с Mate 20 Pro. Тройная камера младшей модели получила модули разрешением 16, 12 и 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп.

Huawei Mate 20 оснастили 6,53-дюймовым плоским TFT-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080:2244 пикселей) и вырезом в форме капли. Mate 20 Pro получил 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440:3120 пикселей) с закруглёнными кромками, широким вырезом, поддержкой распознавания лиц пользователей и встроенный под экран сканер отпечатков пальцев.

Также отметим 7-нанометровый процессор Kirin 980, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти для младшей модели, 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти для старшей, поддержку карт памяти nanoSD, стереодинамики, Android 9.0 Pie c оболочкой EMUI 9.0, аккумуляторы на 4000 мАч и 4200 мАч, соответственно. При этом Mate 20 Pro имеет поддержку беспроводной зарядки, мощной зарядки SuperCharge 2.0 на 40 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Комментарии:
Новое обновление приставки Android Shiel...
Новое обновление приставки Android ShielТелевизионная приставка Android Shield TV уже добавила в свои функции Alexa и полнофункциональную версию ...
Подборка лучших подарков 2019 для геймер...
Подборка лучших подарков 2019 для геймерНа носу новый год, а вы уже решили чем побаловать своего геймера? Каждый геймер любит получать современны...
Обзор Razer Ifrit. Лучшие наушники для т...
Обзор Razer Ifrit. Лучшие наушники для тНе так давно компания Razer расширила модельную линейку устройств, предназначенных для организации и пров...
Опубликованы фотографии и технические ха...
Опубликованы фотографии и технические хаОпубликованы фотографии и технические характеристики смартфона Huawei P Smart (2019) до его анонса. Гадже...
Создатели Guns of Boom подготовили новый...
Создатели Guns of Boom подготовили новыйЕще пару лет назад никто и подумать не мог, что мобильный шутер будет пользоваться популярностью у миллио...
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 будет обладать...
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 будет обладатьКомпания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под названием Mi Note 4. Гаджет Xiaomi Mi Note 4 будет о...
Sharkoon анонсировала новый аксессуар дл...
Sharkoon анонсировала новый аксессуар длСостоялся анонс коврика для мыши Sharkoon 1337 RGB с подсветкой. Аппарат будет доступен в трех варианта...
Обзор пылесоса bissell 17132 crosswave...
Обзор пылесоса bissell 17132 crosswaveНазначение пылесоса CrossWave Влажная уборка профессионального качества возможна для ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer Ifrit. Лучшие наушники для трансляций с конденсаторным микрофономОбзор Razer Ifrit. Лучшие наушники для трансляций с конденсаторным микрофоном
Обзор CARCAM F3. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM F3. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкойОбзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой
Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфонОбзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфон
Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкойОбзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой
Предварительный обзор X2 Spartan 716. От...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. ОтВ последнее время пользователи стали все чаще присматриваться к компактным корпусам. Дело в том, что виде...
Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можем...
Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можемВ последнее время огромной популярностью пользуются казуальные игры с быстрыми раундами — геймеры не хотя...
Оплата проезда с помощью банковских карт...
Оплата проезда с помощью банковских карт11 декабря 2018г. в Казань состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации сист...
Предварительный обзор Rapoo VH300. Мягко...
Предварительный обзор Rapoo VH300. МягкоИгровая гарнитура давно перестала быть чем-то обычным и стандартным. Многие геймеры покупают дороге устро...
Обзор Duels. Странный файтинг...
Обзор Duels. Странный файтингПри создании большинства современных мобильных игр разработчики думают в первую очередь о том, как правил...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как круп...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевская...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевскаяВ последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то и...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на ба...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtНа протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой ...
Предварительный обзор darkFlash Skywalke...
Предварительный обзор darkFlash SkywalkeВ последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится кр...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor