Huawei Mate 20 больше не будет получать патчи безопасности

Серия Huawei Mate 20 была запущена еще в 2018 году, модельный ряд состоял из флагманских телефонов премиум-класса и продавался за весьма приличные деньги — примерно столько же стоят конкуренты от Samsung или Apple. Теперь компания официально прекращает поддержку серии Mate 20 и больше не будет предлагать обновления безопасности в формате патчей. Новость достаточно странная, ведь в серии Huawei Mate 20 используется чипсет HiSilicon Kirin 980, основанный на 7-нм техпроцессе. С точки зрения производительности устройство по-прежнему остается весьма продвинутым и справится с любой задачей. Но на официальном сайте производитель удалил Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X из списка устройств, которые будут получать обновления в обозримом будущем.