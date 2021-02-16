Huawei Mate 20 скоро получит финальную версию EMUI 11

Профильный ресурс Huawei Central сообщил о том, что смартфоны серии Huawei Mate 20 получат финальную версию фирменной оболочки EMUI 11 уже в марте. Сейчас китайский производитель закончил бета-тестирование китайских версий Huawei Mate 20 в Китае, а вот глобальные версии пока еще находятся на стадии бета-теста.

Напомним, что представленный осенью 2018 года Huawei Mate 20 оснащается тройной камерой с модулями разрешением 16, 12 и 8 Мп, 6,53-дюймовым плоским дисплеем с разрешением Full HD+, 7-нанометровым процессором Kirin 980, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 20
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