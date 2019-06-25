Huawei Mate 30 Lite готовится к релизу

На просторах интернета появилась информация о том, что к релизу уже готовят новый флагманский смартфон Huawei Mate 30 Lite, который будет работать на фирменном процессоре Kirin 810. Пока что информации о гаджете не так много, да и та, что в свободном доступе является совсем официальной. Но, инсайдеры уверяют, что у новинки будет система из четырех камер, будет производительный процессор и большой экран. Хотя, с другой стороны, все предыдущие смартфоны компании тоже могут похвастаться этим же набором преимуществ. Будем надеяться, что в будущем будут какие-то новые технологии и флагманы будут более интересными, ведь пока что это выглядит довольно грустно и неинтересно. Просто больше камер и мощнее процессор — не впечатляет.