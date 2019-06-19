Huawei Mate 30 Pro и его функция

Huawei Mate 30 Pro выйдет в красном, синем и чёрном цветах, хотя в финальной версии задняя панель может выглядеть совершенно иначе. Ожидается, что в Mate 30 Pro стоит ждать процессор Kirin 985, 5G-модем Barong 5000, оптический 5-кратный и гибридный 50-кратный зум, аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.Mate 30 Pro получит AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Он обеспечит более плавную картинку в фильмах, играх и при листании ленты в социальных сетях.О стоимости новинки пока неизвестно.