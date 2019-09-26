Huawei Mate 30 Pro возглавил рейтинг камерофонов по версии DxOMark

Как и ожидалось, сегодня специалисты из DxOMark выложили обзор камеры смартфона Huawei Mate 30 Pro, который, и это тоже ожидаемо, стал лидером рейтинга камерофонов. Смартфон получил 131 балл за фотовозможности и 100 баллов за видео, набрав в сумме 121 балл. Предыдущий лидер рейтинг Samsung Galaxy Note 10+ 5G имеет в своем активе 117 баллов. Специалистам понравилась высокая детализация в любых условиях, продвинутое отделение фона от объекта без замыливания и высокое качество фото при съемке на сверхширокоугольный объектив. Режим видео похвалили за очень эффективную стабилизацию, быстрый и точный автофокус и высокую детализацию.