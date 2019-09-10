Huawei Mate 30 показали на видео

На просторах интернета уже довольно давно гуляют изображения нового смартфона Huawei Mate 30, который вроде как должны показать уже 19 сентября. Кроме того, в сети активно обсуждают тот факт, что китайский производитель работает над созданием новинки с продвинутой системой камер, что крайне важно для выхода в топ продаж. Теперь же компания официально представила промо-ролик, в котором рассказала об основных особенностях своего устройства. Например, Huawei Mate 30 будет снимать в замедленном режиме, у него будет отличная ночная схемка и прочие бонусы именно в плане фото и видео. Про производительность устройства никто не говорит, ведь и так понятно, что устройство будет мощное. Ждем официального релиза новинки вместе?