Huawei Mate 40 Lite и Mate 40 сравнили на рендере

Сетевые источники опубликовали сравнительный рендер, на котором изображены смартфоны Huawei Mate 40 Lite, Mate 40 и Mate 40 Pro. Несмотря на формальную принадлежность к одной линейке, устройства получат разные дизайны основных камер: у старших моделей это круглый блок, а у младшей – вертикальный прямоугольник для трех модулей, как в Honor 30 Lite. Также отметим, что Mate 40 Lite окажется самой крупной моделью в линейке. Что до топового Mate 40 Pro, то он должен получить загнутый на бока экран, основную квадрокамеру с датчиками разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой, а также сдвоенную фронтальную камеру.

Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Lite
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