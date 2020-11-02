Huawei Mate 40 Pro - первый смартфон использующий 200M CA

Компания Huawei недавно выпустила флагманские смартфоны серии Huawei Mate 40. Теперь же компания сообщила, что три основных сетевых оператора Китая, наряду с Huawei, успешно внедрили коммерческое использование нисходящего CA.

Это первая технология агрегации несущих со сверхбольшой полосой пропускания 5G 200 МГц, где пиковая скорость нисходящего канала для одного пользователя превышает 3 Гбит/с. С помощью этого нового эксперимента Шанхай становится лидером страны, предлагая пользователям возможности сети 5G, обеспечивающие лучшую пропускную способность и меньшую задержку.

Shanghai Mobile использует в общей сложности 200M полосу пропускания 2,6 ГГц + 4,9 ГГц для достижения межполосной агрегации несущих, а измеренное пиковое значение нисходящей линии связи превышает 3,1 Гбит/с.
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