Huawei Mate 40 Pro 4G первым получит HarmonyOS

На прошлой неделе смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G, который вскоре должен быть анонсирован официально, был замечен на официальном сайте производителя. За исключением операционной системы, цены и доступности, сайт раскрыл всё о смартфоне, абсолютно все характеристики и особенности. И в преддверии официального анонса смартфон Mate 40 Pro 4G появился в базе данных китайского телекоммуникационного агентства TENAA. Из списка стало ясно, что он работает на собственной операционной системе HarmonyOS от Huawei. Если быть точным, в списке TENAA указано, что Mate 40 Pro 4G оснащен последней версией HarmonyOS 2.0. И это будет первый смартфон производителя, который получит данную операционную систему, о которой сейчас мало что известно.